Rakušan navrhne v Bruselu zastavení vydávání víz Rusům do zemí Schengenu

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) chce na nedělním jednání ministrů vnitra zemí EU v Bruselu navrhnout zastavení vydávání vstupních víz ruským občanům do zemí Schengenu. Jde podle něj o oficiální pozici České republiky. Zdůvodnil to tím, že Česko nyní víza Rusům nevydává, ale ti mohou na takzvané schengenské vízum přicestovat do jiné země EU a v konečné fázi se do Česka dostat. Uvedl, že Česko již nyní nevydává nová víza Rusům žijícím mimo Českou republiku. Netýká se to těch ruských občanů, kteří v ČR žijí. Ti, kteří v tuzemsku žijí, ale podle něj budou muset projít novou vlnou bezpečnostního prověřování, které bude velmi podrobné.