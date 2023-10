Rakušan: Nyní neexistují poznatky o radikalizaci muslimské komunity v Česku

V současnosti neexistují poznatky, že by se muslimská komunita v České republice radikalizovala. V České televize to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v souvislosti s napětím v Pásmu Gazy po teroristickém útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael ze začátku října. Kdyby byl na propalestinských shromážděních jakkoli podporován terorismus, policie by podle Rakušana zasáhla. Tuzemská muslimská komunita není podle něho příliš početná a shromáždění na podporu Palestiny nejsou na rozdíl například od Berlína a Paříže primárně muslimskými akcemi. Na manifestace dohlížejí podle ministra i policejní odborníci na extremismus. Rakušan zdůraznil, že není přípustné, aby se v Česku šířil teroristický obsah a podporovala se teroristická hnutí. Na akcích podle něho nezazněl výrok, který by výslovně podpořil Hamás. "Nepřipustíme, aby byl v Česku jakýmkoli způsobem podporován terorismus, v té chvíli zasáhneme," dodal Rakušan.