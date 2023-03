Rakušan: O prodloužení ochrany v ČR požádalo 271 tisíc ukrajinských uprchlíků

O roční prodloužení dočasné ochrany v České republice do konce března 2024 dosud požádalo 271 tiscí lidí, kteří z Ukrajiny uprchli před ruskou invazí. V České televizi to řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Lidé se pro prodloužení ochrany, která jim umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce, musí elektronicky zaregistrovat do konce letošního března.

Česko udělilo od invaze Ruska na Ukrajinu, která začala před rokem, lidem z Ukrajiny téměř 500 tisíc víz k ochraně, většinou ženám a dětem. Přesný počet uprchlíků v Česku není znám, poslední odhady hovořily o zhruba 300 tisících. Se zjištěním přesnějších údajů úřadům má pomoci právě registrace k prodloužení ochrany.