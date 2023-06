Rakušan: Po změně podpory by mohlo bez bydlení zůstat 10 tisíc uprchlíků

Bez zajištěného bydlení by mohlo od července zůstat zhruba 10 tisíc běženců z Ukrajiny - odhaduje v souvislosti se změnou v humanitární dávce ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Řekl to v České televizi. Od 1. července se mění podmínky podpory uprchlíků. Humanitární dávka se bude nově vypočítávat podle příjmů domácnosti, nárok na ni budou mít takzvaně nezranitelné osoby jen pět měsíců po získání dočasné ochrany. Ministerstvo práce už dříve odhadlo, že bez zajištěného bydlení by se v důsledku změn mohlo ocitnout 38 tisíc až 50 tisíc lidí. Podle ministra vnitra Rakušana jich ale zřejmě tolik nebude. "Můj odhad je, že se bude jednat o nějakých 10.000 osob, o které se budeme muset postarat," uvedl Rakušan. To jsou podle Rakušana například uprchlíci před penzí, kteří si práci budou hledat jen obtížně. Ministr k tomu dodal, že s tím stát počítá a instituce jsou připraveny situaci řešit.