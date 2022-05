Rakušan: Pomoc migrantům se začne vyplácet, získá-li třetina z nich práci

Pokud v Česku bude moci podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) pracovat zhruba třetina uprchlíků z Ukrajiny, díky odvodům pak pomoc státu migrantům přestane být prodělečná. Ministr to dnes řekl poslancům při představení strategie, jak chce vláda zvládnout uprchlickou vlnu z Ukrajiny, která třetí měsíc čelí ruské agresi. Do Česka kvůli tomu přišlo zhruba 340.000 běženců, část z nich se už však pravděpodobně vrátila na Ukrajinu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) mimo jiné uvedl, že počítá s prodloužením vyplácení humanitární dávky uprchlíkům z konce srpna do konce února. V čase by se ale mohla podle něho částka 5000 korun snižovat, což by mělo motivovat běžence k tomu, aby si hledali práci. Podporu získávají uprchlíci za měsíc, ve kterém obdrželi vízum k ochraně. V případě potřeby ji mohou pobírat ještě pět měsíců.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) mimo jiné uvedl, že zdravotnictví se kvůli uprchlické vlně nehroutí. Ministerstvo podle něho postupuje tak, aby se nezhoršila dostupnost lékařské péče a léků. "Proočkovanost ukrajinských dětí se velmi podobá proočkovanosti dětí v Rakousku," poznamenal Válek k obavám ze zavlečení nemocí, které byly v Česku díky očkování vymýceny.

Zástupci ANO souhlasili s tím, že uprchlickou krizi Česko zvládlo díky občanům, krajům a obcím. Vláda jedná, ale nepomáhá těm regionům. Slíbený plán, aby byl použitelný, neexistuje," uvedl za ANO jeho poslanec Jiří Mašek. Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) řekla, že vláda měla s chystanými opatřeními přijít daleko dříve. Požadovala, aby vláda předložila skutečný strategický plán zvládání uprchlické vlny. Zástupci SPD se obávali dopadu přílivu uprchlíků na dostupnost školství, zdravotní péče nebo bezpečnost.