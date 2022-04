Rakušan: Shoda s hejtmany je na třech objektech vhodných pro ukrajinské Romy

Shoda s hejtmany je zatím na třech státních objektech, které by mohly být vhodné pro ubytování příchozích Romů z Ukrajiny. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který jednal s krajskými lídry. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jich vytipoval 21, ne všechny jsou podle vicepremiéra vhodné. Vybrané nemovitosti se stát bude pokoušet do zhruba týdne až deseti dnů uzpůsobit tak, aby byly připravené pro ubytování. Odhadem poskytnou zhruba 300 míst, míní Rakušan. Objekty se nacházejí v Jihomoravském a Středočeském kraji a na Vysočině.

Romské neziskové organizace přislíbily, že se postarají o provoz těchto zařízení. Ministr opět také upozornil na to, že část romských běženců tvoří lidé s maďarskými pasy, kteří podle společných unijních pravidel nemají nárok na pomoc v Česku, ale měli by o ni žádat v Maďarsku. Totéž se týká i lidí, kteří mají ukrajinský, ale ještě nějaký další pas.

Předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) má podle Rakušana zmapovat, kolik kapacit pro uprchlíky od komerčních ubytovatelů ubyde například kvůli letní turistické sezoně. Například v Jihočeském kraji ubyde zhruba 250 míst. Strategická skupina ministerstva vnitra připravuje podklady mapující, ve kterých regionech je dostatek míst ve školách, kde jsou pracovní příležitosti, kde volné ubytování. Výsledkem by měl být model ideálního rozmístění uprchlíků v České republice.Rakušan má také za důležité aktivovat celoevropský systém registrací uprchlíků z Ukrajiny. V některých zemích ale podle něj registrační systémy nefungují.