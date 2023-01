Rakušan: Situace na hranicích se Slovenskem je stabilní, tranzit přes ČR se omezil

Situace na česko-slovenských hranicích je stabilizovaná, tranzit skrze Českou republiku se výrazně omezil. Namátkové kontroly zůstávají, účinné jsou také společné kontroly vlaků už na slovenské straně hranice. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Kontroly mají rozhodnutím vlády pokračovat zatím do 25. ledna, v prosinci je zmírnila na namátkové. Kontroly byly kvůli migrační vlně zavedeny v září, podle Rakušana přinesly výrazné snížení počtu migrantů. Zpočátku byly záchyty ve stovkách, aktuálně jsou v jednotkách, maximálně nižších desítkách. Česká policie od září podle údajů z prosince zajistila 9292 lidí při nelegální migraci a 134 převaděčů. Podmínky pro vstup do ČR nesplnilo 2291 lidí, na Slovensko vrátila 3484 lidí. Snížení tranzitu skrze Česko je podle Rakušana dáno několika faktory. Kromě kontrol na hranicích je to i zimním obdobím nebo harmonizací vízové politiky některých zemí se státy Evropské unie. "Zatím kontroly namátkového typu na slovensko-českých hranicích necháváme," poznamenal Rakušan.