Rakušan: Stát chce uprchlíky motivovat k přesunu místy ve školách i platbami za ubytování

Krizový štáb se bude po ukončení nouzového stavu, který vyprší s koncem června, scházet jednou za dva týdny. Uvedl to ministr vnitra a šéf štábu Vít Rakušan (STAN). Situace s ukrajinskými uprchlíky, kterým Česko vydalo od počátku března víc než 382.000 speciálních víz, je podle něj pod kontrolou, nezhoršuje se. Uvedl, že 81 tisíc lidí, kteří dostali ochranu, sehnalo v Česku také práci.

Ministr vnitra také představil způsoby, jak přimět ukrajinské uprchlíky, aby nezůstávali jen v Praze. Stát chce uprchlíky k přesunu mezi kraji motivovat pomocí volných míst ve školách nebo i vyšších plateb za ubytování. Podle Rakušana by rodiče měli po skončení mimořádných zápisů do škol a školek v polovině července získat informace, kde pro děti zůstávají volná místa. A víc peněz za bytování by pak mohli platit hlavně lidi v Praze. Podíl lidí na nákladech na bydlení bude podle Rakušana stoupat, není prý možné, aby vše stále platil stát.