Rakušan: Transformace České pošty musí začít co nejdřív, jinak hrozí insolvence

Česká pošta se podle ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN může bez zásadní transformace dostat na konci roku do insolvence. Podnik je dlouhodobě ve ztrátě, ta za loňský rok dosáhla 1 a půl miliardy korun. Ministerstvo vnitra proto spolu s vedením pošty připravuje rozdělení podniku na dvě části. Jedna by zajišťovala základní služby objednávané státem a druhá by měla na starosti balíkové služby nebo logistiku. Projekt by měl být hotový do poloviny letošního roku, samotná transformace začne nejspíš na podzim.