Rakušan: V Česku je podle odhadů 200 tisíc uprchlíků z Ukrajiny

V Česku se podle odhadů z regionů aktuálně nachází přes 200.000 uprchlíků z Ukrajiny, řekl v neděli v České televizi ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zemi tak patrně opustilo zhruba 140.000 osob, protože dosud vydala přibližně 342.300 víz dočasné ochrany. Přesný přehled Česko zatím postrádá kvůli tomu, že není hraniční zemí schengenského prostoru, podotkl Rakušan. "Zatím jsou to odhady, ale bavíme se po nějaké konzultaci s lokálem, že v současné době máme reálně v ČR přes 200.000 lidí z Ukrajiny," řekl Rakušan. Na doplňující dotaz uvedl, že ostatní Ukrajinci Česko pravděpodobně opustili. "Ale my nejsme hraniční země, na rozdíl od Slovenska nebo Polska nevidíme odchod lidí zpátky na Ukrajinu," vysvětlil, proč hovoří pouze o přibližných údajích. Lepší přehled by měly české úřady získat s koncem května. "Do 31. května by na žádost ČR měl být spuštěn celoevropský IT systém, do kterého budou mít naši policisté a všichni kompetentní přístup. A reálně uvidíme, kolik lidí se vrátilo zpět," uvedl.