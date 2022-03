Rakušan: V Česku zřejmě bude potřeba prodloužit nouzový stav

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu ke zvládání přílivu uprchlíků. V diskusním pořadu na CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) je nouzový stav v současné situaci nutný. Naopak hnutí SPD je zásadně proti, potvrdil to jeho místopředseda Radim Fiala. Kabinet nouzový stav vyhlásil na 30 dnů v pátek 4. března. Rakušan zopakoval, že v Česku je nyní kolem 270.000 válečných utečenců. Ministerstvo vnitra udělilo přes 200.000 víz ke strpění. Ministr uvedl, že podle původních plánů se počítalo s tím, že do Česka dorazí za měsíc zhruba 20.000 uprchlíků. Za tři týdny od počátku ruské invaze na Ukrajinu jejich počet ale překročil čtvrt milionu. Polovinu příchozích tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy, zopakoval Rakušan. Vláda podle něj vytváří scénáře, jak další příliv uprchlíků z Ukrajiny zvládat.