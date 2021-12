Rakušan: Válek ve středu přinese na vládu sadu protiepidemických opatření

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) má ve středu na jednání vlády přinést konkrétní sadu protiepidemických opatření, která budou platit do konce letošního roku. Po dnešním jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Připomněl, že konec nouzového stavu neznamená, že by v Česku všechna opatření přestala platit. Nouzový stav skončí 25. prosince, nová vláda ho neplánuje prodlužovat.

Minulá vláda kvůli sílící epidemii vyhlásila od půlnoci na pátek 26. listopadu nouzový stav, na který kabinet navázal nová plošná protiepidemická opatření. Zakázal vánoční trhy, mezi 22:00 a 05:00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní a vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí.