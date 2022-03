Rakušan: Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu ke zvládání přílivu uprchlíků

Vláda požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN s tím, že je potřeba pro zvládání přílivu rodin z Ukrajiny. Díky speciálnímu režimu je možné přerozdělovat uprchlíky mezi kraje, policisté zase můžou vyřizovat víza. Nouzový stav platí zatím do začátku dubna. Rakušan zopakoval, že v Česku je nyní kolem 270.000 válečných utečenců. Ministerstvo vnitra udělilo přes 200.000 víz ke strpění. "Neumím si představit, že bychom nouzový stav neprodloužili," řekl ministr vnitra. Zdůraznil, že by to ani dál nijak neomezovalo české občany. V současné situaci je nouzový stav nutný i podle Martina Kuby - hejtmana jihočeského kraje z ODS a předsedy Asociace krajů. Naopak místopředseda opozičního hnutí SPD Radim Fiala prodloužení nepodporuje. V televizi Prima řekl, že nouzový stav dává vládě pravomoci, které zatím nejsou potřeba.

Hnutí ANO prodloužení nouzového stavu blokovat nebude, po vládě ale chce krátkodobý a střednědobý plán řešení uprchlické krize. Na dotaz ČTK to napsala předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová.