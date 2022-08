Rakušan žádá od policie detailní prošetření zásahů proti odpůrcům Babiše

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v pondělí sejde s policejním prezidentem Martinem Vondráškem, aby projednali kritizovaný zákrok policistů na mítinku bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) v Borovanech na Českobudějovicku. Na twitteru uvedl, že bude žádat detailní prošetření excesu, při němž neuniformovaní policisté zaklekli na školáka, který odnesl Babišovi reproduktor. Policie by podle Rakušana měla kázeňsky postihnout chybující policisty, ale také představit svou taktiku při podobných akcích. V poslední době se objevily informace o několika incidentech na setkáních s voliči, která pořádá v regionech šéf hnutí ANO a bývalý premiér Babiš. Na incident v Borovanech upozornil server Respekt. Policisté školáka odvezli na služebnu, jeho matku podle serveru odmítli vzít s sebou. Rakušan dnes uvedl, že se v pondělí sejde s Vondráškem, následně se závěry jednání společně seznámí veřejnost. "Detailní prošetření excesu, kázeňské postihy pro chybující policisty, představení taktiky Policie ČR při podobných akcích a aby byli policisté v těchto případech vždy viditelně označeni. To budu požadovat od policie na pondělní schůzce," napsal. Babiš na twitteru napsal, že nikdy nechtěl, aby policie chránila jeho. "Myslím si ale, že podporovatele, kteří pokojně chodí na naše mítinky, by chránit měla," uvedl. Zdůraznil, že své příznivce na každé zastávce vyzývá, aby se nenechali vyprovokovat ke konfliktu.