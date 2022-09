Rakušan: Zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem se ukazuje jako účinné

Zavedení kontrol na hranicích se Slovenskem, které nastalo o půlnoci na čtvrtek, se už po prvních hodinách ukazuje jako účinné. Podařilo se zadržet jak migranty, tak i převaděče, kteří se je pokoušeli dostat do Česka. Ve Sněmovně to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "Jedná se o reakci vlády, která nepřišla pozdě," zdůraznil. Vláda podle něj vnímá obnovení kontrol na vnitřní schengenské hranici jako krajní řešení. O dalším možném prodloužení bude vláda jednat na svém dalším zasedání, uvedl. "Nicméně ve chvíli, kdy počet migrantů zachycených od ledna na území ČR byl až 12.000, vláda musela zareagovat," řekl ministr. Poznamenal, že jde o komplikovanou záležitost. "Uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet. Podle platné legislativy jsou zavedeny kontroly v první fázi na deset dnů, vláda se tím bude zabývat na dalším zasedání. Potom mohou být prodlouženy o dalších 20 dnů. Samozřejmě to vyžaduje i jednání s Evropskou komisí o notifikaci našich opatření," popsal.

Kontroly zavedlo Česko na hranicích se Slovenskem kvůli zvýšené migraci hlavně Syřanů. Konkrétně se to týká 17 silničních, sedmi železničních a tří říčních přechodů. Na jiných místech není možné od půlnoci ze středy na čtvrtek minimálně dalších deset dnů státní hranice překračovat, policisté začali hlídat i takzvanou zelenou hranici. Vláda se podle Rakušana snaží minimalizovat dopady tohoto opatření na místní obyvatele.