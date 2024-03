Rané meruňky už jsou kvůli extrémně teplému počasí v plném květu

Extrémně teplé únorové počasí, které pokračuje i v březnu, už v minulých týdnech probudilo vegetaci a rané odrůdy meruněk jsou v plném květu. Je tak téměř jisté, že letošní úrodu meruněk stejně jako několikrát v posledních letech opět zdecimují mrazy. O tom, že Česko zasáhnou, není podle klimatologa z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe Pavla Zahradníčka skoro žádných pochyb. Jde o každý rok se opakující projev počasí, kdy na jaře vpadne na české území studených vzduch od severovýchodu.

"Jedná se o ráz počasí, který je s Českem spojený, ale v minulosti to víceméně nevadilo, protože vegetace se probouzela mnohem později a nemělo co zmrznout," řekl Zahradníček. Uvedl, že produkce meruněk klesla v posledních deseti letech kvůli mrazům o 40 procent a také v tomto období úroda častěji zmrzla, než že by jaro přežila bez úhony. Vpád mrazivého počasí obvykle hrozí až do poloviny května.