Rapper Viktor Sheen ovládl nominace hudebních Cen Anděl, předávat se budou na konci března

Česká hudební akademie odtajnila své nominace na Ceny Anděl. Nejvíc jich získal rapper Viktor Sheen. Za sólové album Planeta opic se může stát nejlepším interpretem. V kategorii Společný projekt pak akademiky zaujalo album Roadtrip, které Sheen natočil ve spolupráci s Calinem. A se singlem Safír, který z něj pochází, mají oba šanci i ve Skladbě roku. Šanci na úspěch mají i Anna K nebo David Koller. Celkem se letos bude udělovat šestnáct andělských sošek. Anna K akademiky zaujala aktuální deskou Údolí včel - zvítězit by mohlo v kategoriích skladba a interpretka roku. Do užšího výběru druhé zmíněné katergorie se dostaly i Pam Rabbit a Bára Poláková. Zabodovat můžou i další zavedená jména české hudební scény - ať už skupina Jelen nebo formace J.A.R. Tři nominace má i rocková kapela November 2nd, která se loni po dvanácti letech vrátila na scénu s eponymním albem. A nominaci získal i Symfonický orchestr Českého rozhlasu s šéfdirigentem Petrem Popelkou za nahrávku koncertu pro housle a klavír Bohuslava Martinů. Ceny Anděl se budou předávat v 15 kategoriích a to 30. března v pražském O2 universum.