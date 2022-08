Ratingová agentura Moody's snížila výhled Česka ze stabilního na negativní

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila výhled České republiky ze stabilního na negativní. Důvodem je možné narušení dodávek ruského plynu, které by případně mohlo vést k přidělování plynu. To by podle Moody's mohlo uvrhnout českou ekonomiku do hluboké recese. Moody's zároveň potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni Aa3.

"Zhoršený výhled agentury Moody's prezentuje to, co si myslíme všichni. Pětikoalice nezvládá současnou krizi. Hlavními důvody zhoršení jsou značné inflační tlaky v ekonomice a hrozba závažné plynové krize v Česku," napsala na twitteru bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) naopak tvrdí, že jde o účet za osmileté vládnutí předsedy ANO Andreje Babiše. "Další účet, který platíme za osm let vládnutí (bývalého premiéra) Andreje Babiše. Agentura Moody's potvrdila vysoký rating ČR, ale zhoršila výhled z důvodu silné energetické závislosti ČR na Rusku," napsal na twitteru. "Víme, že (ruský prezident Vladimir) Putin používá plyn a ropu jako zbraň, prioritou je derusifikace české i evropské energetiky," dodal.