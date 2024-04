Ředitel nemocnice na Bulovce: Při záměně pacientek pochybili dva zaměstnanci

Za záměnu pacientek v pražské Fakultní nemocnici Bulovka může lidská chyba ne špatně nastavený systém. Nemocnice to oznámila na začátku vyšetřování tragické události, kvůli které potratila zdravá žena. Chybu udělali dva zaměstnanci - jeden setrvá v nemocnici ale pod odborným dohledem, druhý zůstává mimo službu. Oznámil to ředitel nemocnice Jan Kvaček. Pacientce se jménem nemocnice omluvil. Nemocnice je podle něj připravená ženě zaplatit odškodnění. Obě ženy byly původem z Asie, zdravotníci je zaměnili minulé pondělí. Jedna z nich přišla na běžnou kontrolu v těhotenství, druhá na takzvanou kyretáž, která se provádí například při léčbě nemocné dělohy - také jí ale lze ukončit těhotenství. Žena, která šla na odběr krve, podle nemocnice reagovala na oslovení jiné pacientky. Podle Kvačka to bylo mimo jiné kvůli jazykové bariéře. Nemocnice se proto víc zaměří na pacienty, kteří česky nerozumí. Tragické pochybení vyšetřuje také policie.