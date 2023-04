Ředitelství silnic a dálnic začalo s další částí oprav dálnice D1

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v sobotu začalo s druhou etapou rekonstrukce dálnice D1 mezi 21. a 16. kilometrem ve směru na Prahu. Stavbaři začali s opravami v březnu, nyní se přesouvají do dalších pásů, na Prahu už jezdí po novém asfaltovém povrchu. Úsek nedaleko Prahy patří k extrémně dopravně zatíženým, denně po něm projede až 70.000 aut, z toho 20.000 tvoří kamionová doprava. Kompletní opravy povrchu v místě stavbaři dělali naposledy v roce 1996. Úsek by měl být opraven do konce listopadu, řekl na brífinku generální ředitel ŘSD Radek Mátl. "Je to jeden z posledních úseků v rámci dálnice D1, který v současné době není hotov," řekl Mátl. Oprava podle něj byla nevyhnutelná, na dálnici bylo množství výtluků, vysoké množství kamionů vytvořilo vyjeté koleje nebezpečné zejména při dešti.