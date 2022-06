RegioJet v sobotu spustí denní spojení vlakem z Prahy do Kyjeva

Dopravce RegioJet spustí tuto sobotu pravidelné železniční spojení mezi Prahou, Lvovem a Kyjevem. Navazuje tak na humanitární spoje z Prahy do polské Přemyšle, která je na hranicích s Ukrajinou a od začátku ruské agrese vůči Ukrajině přes něj proudili uprchlíci i humanitární pomoc. Spojení budou moct využívat cestující bez omezení. Pro držitele ukrajinských pasů bude jízdenka z Prahy do Lvova stát 229 korun, do Kyjeva 639 korun. RegioJet zavedením spojení reaguje na vysokou poptávku ukrajinských rodin, které se chtějí vrátit za příbuznými a přáteli, uvedla v tiskové zprávě manažerka zahraničních projektů Tereza Ptáčková. Mnoho Ukrajinců se vrací i přesto, že Rusové na jejich zemi stále útočí. Dosud lidé jezdili hlavně autobusy a platili 1000 až 1200 korun za jízdenku do Lvova. Autobus ovšem trávil v koloně na hranicích pět až osm hodin. Vlaky Českých drah na Ukrajinu ani před válkou nejezdily.