Registr sexuálních delikventů vůči dětem má zahrnout i dřívější pachatele

Zástupci ministerstev se shodli na podobě registru, který má sexuálním delikventům zabránit pracovat s dětmi. Bude zahrnovat i dříve odsouzené pachatele. U závažných činů - například znásilnění dítěte - bude zápis do registru automatický. U méně závažných činů vůči dětem pak budou moci soudy zápis pachateli uložit formou tzv. ochranného opatření.

Kritici současné praxe poukazují na to, že lidem odsouzeným za znásilnění či zneužívání dětí nebrání nic v tom, aby si založili dětský spolek, byli s dětmi v každodenním kontaktu a třeba pro ně organizovali tábory nebo vedli sportovní kroužky. Podle plánované úpravy by se zájemci o práci s dětmi nově museli prokazovat takzvaným dětským certifikátem, což bude nový druh výstupu z rejstříku trestů. Vybrané trestné činy se do něj propíšou automaticky.

Podle náměstka ministra spravedlnosti Anonína Stanislava by si měly jednotlivé resorty určit, jak dalece budou bezúhonnost pachatelů zpětně zkoumat. "Zda to bude deset let, 15 let nebo 20. Současné nastavení rejstříku trestů to umožní," podotkl. Úprava, na které se účastníci dnešního jednání shodli, je podle něj rychle přijatelná i rychle proveditelná v rámci existujících informačních systémů.