Registrace k očkování proti covidu vakcínou od Novavaxu bude od 1. února

Od 1. února bude podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) možné se předem registrovat k očkování vakcínou od firmy Novavax. Očkovaní začne zřejmě první týden v březnu, řekl dnes novinářům. Předregistrace ukážou podle náměstka ministra Josefa Pavlovice (Piráti) zájem o novou vakcínu podle krajů, lidé pak budou informováni, kde a kdy se mohou nechat očkovat.

Česko má nové vakcíny objednány podle Válka stovky tisíc dávek, je možné objednávky navýšit. První dodávky dorazí zřejmě v celé EU na konci února. Jde o takzvanou proteinovou vakcínu, která podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) obsahuje v laboratoři vyrobený spike protein. Určena bude pro lidi starší 18 let. "Domnívám se, že je vhodná pro všechny ty, kteří mají obavy z těch modernějších mRNA vakcín," uvedl Válek. Vakcíny se aplikují dvě dávky v odstupu 21 dní. Zatím podle Válka není jasné, jestli se s ní bude i přeočkovávat. Jako lékař se Válek ale domnívá, že by to mělo být možné.