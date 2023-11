Řehka jednal s předsedou Vojenského výboru NATO o současných hrozbách

Je nezbytné, aby Rusko v konfliktu na Ukrajině neuspělo, pokud by vyhrálo, nebyl by to konec nejistoty v Evropě, ale začátek ještě větší nejistoty. Po jednání s českým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou to novinářům řekl předseda Vojenského výboru NATO Rob Bauer. Ukrajinu je podle něj potřeba podporovat, jak dlouho bude třeba. Tématem jednání bylo podle Řehky například hodnocení současných hrozeb v severoatlantickém prostoru i mimo něj, naplňování obranných plánů a český příspěvek do nich. Konflikt na Ukrajině podle Bauera nekončí, protože Rusko v něm pokračuje. Pokud by v tom případě nepokračovala Ukrajina, ztratí svou zemi, míní Bauer. Bauer také ocenil českou podporu Ukrajiny, přijetí statisíců ukrajinských uprchlíků, výcvik tisícovek ukrajinských vojáků a poskytnutí vojenského materiálu. Česko se podle něj podílí na bezpečnosti celého NATO, například vedením nové bojové jednotky NATO na Slovensku nebo vysíláním jednotek do Litvy a Lotyšska. Návštěva Bauera v Česku je podle Řehky významnou událostí a příležitostí přinést český pohled na věc. Ocenil Bauerovu otevřenost a profesionalitu. Představitel NATO se v Česku kromě šéfa armády sejde také s náměstkem ministryně obrany Danielem Blažkovcem nebo zástupci Parlamentu. Setkat se má i s prezidentem Petrem Pavlem, který funkci předsedy Vojenského výboru NATO zastával v letech 2015 až 2018.