Řehka jednal se svým protějškem v Kyjevě, řešili další možnosti české podpory

Česko bude dál vojensky pomáhat Ukrajině. Oznámil to náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka poté, co v Kyjevě jednal se svým ukrajinským protějškem Valerijem Zalužným. Zástupci obou armád řešili například aktuální vývoj bezpečnostní situace na Ukrajině a další možnosti podpory ze strany Česka. Podle Řehky jsou konzultace s ukrajinskou armádou potřebné pro zefektivnění pomoci. Česko mimo jiné díky spolupráci získává cenné informace a zkušenosti. Už dřív Řehka uvedl, že Česko letos vycvičilo přes dva a půl tisíce ukrajinských vojáků. Ambicí bylo podle dřívějšího rozhodnutí vlády připravit na českém území zhruba 4000 ukrajinských vojáků do konce letošního roku. V říjnu vláda schválila prodloužení mandátu na výcvik ukrajinských vojáků v ČR do konce roku 2024. Podle návrhu bude v jeden moment na území Česka moci pobývat 800 vojáků, stejně jako to bylo v roce letošním.