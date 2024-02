Řehka očekává informace o polní nemocnici pro Gazu

Náčelník generálního štábu Karel Řehka předpokládá, že Česko dostane v příštím týdnu další informace k možnému zapojení do stavby polní nemocnice v Gaze. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ve čtvrtek uvedla, že Česko má vojenské kapacity a nyní hledá spojence, kteří by se společně s nimi na vyslání polní nemocnice podíleli.

"Přesně nevím, co to bude. Nebráníme se tomu, ať už by to byla nějaká část nemocniční, polní chirurgický tým nebo chirurgický tým speciálních sil nebo třeba doplnění zdravotníků," řekl Řehka. "Udělali jsme několik kroků. Aliančními vojenskými kanály jsme oslovili protějšky se žádostmi o informace," dodal Řehka. O podporu Česko požádal minulý týden izraelský ministr obrany Joav Galant. Pokud by Česko spojence našlo, operaci musí prověřit vláda a parlament.