Rekordman Holuša kvůli bolavé patě ukončil kariéru a trénuje běžce v Dukle

Český rekordman v běhu na 1500 metrů a medailista z halového mistrovství světa i Evropy Jakub Holuša ukončil ve 33 letech atletickou kariéru. V posledních měsících ho omezovaly potíže s bolavou patou, řekl Mladé frontě DNES. V pražské Dukle, za kterou závodil, nyní trénuje běžce.

"Už delší dobu mě trápí bolavá pata. V říjnu jsem začal přípravu, ale znovu se to rozjelo a nebyl jsem schopný trénovat dvoufázově. Bolest byla taková, že jsem odtrénoval tři dny a pak jsem musel mít dva dny volno," řekl Holuša MfDNES. "K mému rozhodnutí skončit přispělo i to, že se objevili mladí kluci, kteří měli zájem se mnou spolupracovat." Aby mohl pokračovat v závodění, musel by na operaci, což nechtěl.