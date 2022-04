Rektor VŠE: Je třeba respektovat pluralitu názorů a akademické svobody

Kontroverzní výroky nově zvoleného děkana na Vysoké škole ekonomické (VŠE) Miroslava Ševčíka přispívají podle rektora školy Petra Dvořáka k tříbení názorů na svobodné akademické půdě. Pokud by vyvolávaly podezření z porušování akademických svobod či zákona, vedení školy by proti tomu ihned zakročilo. Podle něj byl Ševčík děkanem zvolen legitimně a je třeba to respektovat.

Akademický senát zvolil Ševčíka novým děkanem Národohospodářské fakulty VŠE minulou středu. Pro nynějšího proděkana pro studium a experta hnutí Trikolora hlasovalo všech devět jeho členů. Národohospodářskou fakultu vedl už po dvě volební období v letech 2010 až 2018 a čelil několika studentským protestům. Student VŠE Jakub Kuneš v neděli v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že Ševčík například na přednáškách tvrdí, že Ukrajina nese vinu na tom, že ji napadlo Rusko.