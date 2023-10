Repatriačními lety se z Izraele vrátily už desítky Čechů, je mezi nimi i nejstarší krajanka

Z vojenského letiště v pražských Kbelích vyrazil ve čtvrtek odpoledne pátý z celkově šesti repatriačních letounů pro české občany, kteří v Izraeli uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Ministerstvo zahraničí dopoledne oznámilo, že speciálními evakuačními spoji chce odletět ještě zhruba 130 Čechů. Všichni by se podle úřadu měli vrátit domů nejpozději v pátek.

Do Česka by se repatriačními lety mělo vrátit zhruba 250 lidí z Izraele. Prvních 34 Čechů dorazilo v noci z úterý na středu s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti), který navštívil Izrael po cestě z ministerského zasedání EU v Ománu. V noci na čtvrtek přiletělo dalších asi 40. Stejný počet pak odpoledne třetím speciálem. "Na palubě je i paní Eva Erbenová, ve věku 93 let vůbec nejstarší krajanka žijící v Izraeli," napsal na sociální síti X ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).Eva Erbanová je spisovatelka, narodila se 24. října 1930 v Děčíně jako Eva Löwidtová do zámožné židovské rodiny. Přežila Terezín i Osvětim, přišla o oba milované rodiče a jen zázrakem unikla pochodu smrti. V srpnu 1948 odešla do Paříže a odtud do Izraele.

Ministerstvo také informovalo, že některými vládními speciály určenými pro evakuaci Čechů se do Izraele z České republiky vrátí i tamní občané. Ministr Lipavský vyhověl žádosti izraelské strany. Informaci České televize potvrdilo ČTK ministerstvo zahraničí. "Pan ministr Lipavský vyhověl žádosti izraelské strany, abychom umožnili na letech do Izraele - které by byly jinak prázdné - cestovat izraelským občanům, kteří potřebují zpět do vlasti," uvedl mluvčí úřadu Daniel Drake.