Repliku středověkého sídla u Chrastavy budují nadšenci už čtvrt století

Repliku středověkého velmožského sídla zvanou Curia Vitkov buduje skupina milovníků historie ve Vítkově u Chrastavy na Liberecku už čtvrt století. Letos přibude gynecum, tedy stavba pro ženy, v níž se soustředila textilní výroba, řekl ČTK personální ředitel firmy z Prahy Petr Šrámek, který je v Curii Vitkov dobrovolníkem od jejího začátku. Tento týden mají dobrovolníci tábor spojený s workshopy. Akci pro veřejnost chystají na předposlední červencový víkend, kdy bude 25. ročník Dobývání. Inspirací pro letošní téma bitvy jim je obraz Mikoláše Alše Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, který visí v turnovském muzeu.

Repliku raně středověkého šlechtického sídla nadšenci budují od roku 1999. "Přelom 12. a 13. století je v dějepise zanedbávaný. To je zlatá bula sicilská, 1212, a tím to pro nás končí. Takže naše původní motivace byla tu epochu pozvednout a uvést ji do povědomí," uvedl Šrámek. Dnes je cílem spolku vyzkoušet si, jak žili předkové a oživit jejich stavby. Dobrovolníci se tak snaží o dodržování původních způsobů práce, zároveň si ale pro urychlení pomáhají některými moderními technologiemi.