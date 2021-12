Reprodukční číslo kleslo pod hodnotou jedna, naznačuje to zpomalení epidemie

Reprodukční číslo poprvé od konce srpna kleslo pod hodnotu jedna - to naznačuje zpomalování epidemie v Česku. Číslo, které udává, kolik lidí nakazí jeden pozitivně testovaný, je aktuálně na hodnotě 0,97. Informoval o tom mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl. Testy za včerejšek potvrdily 21 973 nových případů korornaviru - to je asi o 3 900 míň než minulé úterý. I přes mezitýdenní pokles je to pátý nejvyšší nárůst od začátku epidemie. V nemocnicích se s covidem léčí víc než 6 a půl tisíce pacientů, zhruba každý šestý je ve vážném stavu. Podle Ladislava Duška z Ústavu zdravotnických informací a statistiky je epidemie v Čeaku na vrcholu. Podle odhadů by se do poloviny prosince křivka nově nakažených mohla zastavit.