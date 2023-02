Resort zdravotnictví navrhuje zrušit automatickou izolaci kvůli covidu

Lidi s pozitivním testem na koronavirus by nemuseli automaticky do izolace. Podle míry rizika by o tom nově rozhodli lékaři nebo hygienici. Vyplývá to z návrhu vyhlášky, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Podle resortu v současné době existuje dostatek informací o nemoci covid-19. Populace má také vybudovanou určitou imunitu díky prodělání nemoci nebo očkování. V současné době platí, že po pozitivním PCR testu nebo antigenním testu provedeném zdravotníkem má pacient nařízenou sedmidenní izolaci. Její porušení může být posuzováno i jako trestný čin šíření nakažlivé nemoci, za který hrozí i vězení. Odkdy by změna mohla platit, ale resort neupřesňuje.