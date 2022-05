Respirátory ve zdravotnických a sociálních zařízeních přestanou být povinné nejpozději 11. května

Povinnost nosit respirátory ve zdravotnických a sociálních zařízeních skončí nejpozději 11. května. Před dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Podle něj ale bude záležet na tom, jestli Sněmovna schválí ukončení stavu pandemické pohotovosti. To má na programu aktuální schůze, od včerejška ale projednávání dlouhými projevy blokují opoziční poslanci. Podle Válka by respirátory mohly přestat být povinné už dnes, kdyby teď dolní komora konec pandemické pohotovosti potvrdila.