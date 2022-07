Reuters: Gazprom v červnu vyhlásil stav vyšší moci na dodávky plynu do EU

Ruská plynárenská společnost Gazprom vyhlásila stav vyšší moci na dodávky zemního plynu do Evropy nejméně jednomu významnému odběrateli. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která se odvolává na písemné oznámení firmy s datem 14. června. Žádné další podrobnosti neuvedla. Podle zdrojů Reuters se omezení vztahuje k dodávkám přes plynovod Nord Stream 1 do Německa. Datum vyhlášení vyšší moci se zhruba kryje se začátkem omezování kapacity Nord Streamu 1 na současných zhruba 40 procent původního stavu.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) podle listu Financial Times (FT) krátce po zprávě Gazpromu varovala, že Evropa musí spotřebu plynu okamžitě snížit. Plynovod Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, nyní prochází pravidelnou údržbou. Trvat by měla do 21. července. Zejména v Německu se ale objevují obavy, že Gazprom provoz plynovodu po odstávce neobnoví.