Reuters: Šéf NATO svolal na příští týden jednání aliance s Ruskem

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg svolal na 12. ledna jednání Rady NATO-Rusko, sdělil agentuře Reuters představitel Severoatlantické aliance. Schůzka, o jejímž uspořádání se mluví od prosince, se tak uskuteční dva dny po plánovaných rozhovorech mezi Washingtonem a Moskvou o Ruskem požadovaných bezpečnostních zárukách a na pozadí obav západních zemí ohledně hromadění ruských jednotek u ukrajinských hranic.

Tématem nadcházejícího jednání bude sada ruských bezpečnostních požadavků, o nichž chce Rusko v pondělí jednat se Spojenými státy. Moskva mimo jiné požaduje záruku, že že se NATO nerozšíří o Ukrajinu a upustí od vojenských aktivit v této zemi. Aliance to odmítá s tím, že Ukrajina jako suverénní stát si může své spojence svobodně zvolit sama a žádná další země do tohoto rozhodnutí nemá co mluvit.