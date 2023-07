Režisér David Laňka a další tvůrci představili v Karlových Varech film Jedna noc

Režisér David Laňka a další tvůrci dnes představili v Karlových Varech film Jedna noc. Jeho tématem je devalvace sexuální intimity v dnešních vztazích. V psychologicko-erotickém dramatu se v hlavních rolích představí Adam Ernest a Vanda Chaloupková. Premiéru chystají na jaro příštího roku.

"Mám rád příběhy, které se odehrávají v sevřeném časovém úseku. Na začátku Jedné noci stál nápad vyprávět story, která se odehraje během přibližně 12 hodin. A jak jsem tak přemýšlel, o čem by to mohlo být, a přemýšlel jsem o tom, kam se za posledních deset let posunuly partnerské vztahy, došlo mi, jak moc se z nich ztrácí intimita," uvedl scenárista a režisér David Laňka.

Ústřední hereckou dvojici, mladý pár s malým dítětem, který se dostane do finanční tísně, čekalo intenzivní natáčení. Podle režiséra není cílem filmu jen poukázat na bezvýchodnost situace finanční tísně, do které lze poměrně snadno sklouznout, ale také dát naději, že problémy jsou řešitelné, pokud se k nim dokážeme postavit čelem.