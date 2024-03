Říjnový termín regionálních voleb je nově zakotven v ústavě, novelu potvrdil prezident

Krajské, senátní a obecní volby se budou od roku 2026 konat vždy na konci prvního říjnového týdne. Změnu, která by měla zabránit posouvání termínu těchto voleb směrem k létu, přinese novela ústavy, kterou v pátek podepsal prezident. Hlava státu navíc nemohla novelu vetovat, jelikož se jedná o ústavní změnu. Důvodem novely jsou časté změny termínu voleb směrem k létu a letním dovoleným, což snižuje voličskou účast.

Novela také zavádí delší období ve kterém se určují hranice senátních obvodů. Od nynějška bude činit 12 let. Cílem je zabránit tomu, aby lidé, kteří se přestěhují volili do Senátu častěji než jednou za šest let. Obyvatelé příhraničních obcí pak byly často přiřazeni i k jinému kraji. Podle novely by se tak obvody mohly změnit až v roce 2028.