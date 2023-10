Rodiče loni nejčastěji pojmenovávali děti Eliška a Jakub

Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče dali svým dětem v roce 2022, jsou Jakub a Eliška. Jakub je nejoblíbenějším jménem už 12 let po sobě, Eliška pak o jeden rok méně. Na dalších místech se u chlapců objevila jména Jan, Matyáš, Adam a Tomáš, u dívek pak Viktorie, Anna, Sofie a Natálie. Novinářům to řekl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček. Statistici nově využili záznamy ze základního registru obyvatel, jde o děti narozené v Česku a žijící ke konci roku 2022. Ve statistikách do roku 2019 využívali lednová hlášení o narození od matričních úřadů. Jakub je na prvním místě chlapeckých jmen už od roku 2011, kdy vystřídal Jana, který byl loni druhým nejoblíbenějším jménem. Jan je podle Rojíčka jediné jméno, které se objevuje v první desítce nejčastěji dávaných chlapeckých jmen každoročně už od roku 1950. Třetí Matyáš je v první desítce jmen od roku 2010. Z dívčích jmen Eliška vede statistiku od roku 2012, kdy poprvé překonala Terezu. Na druhém místě byla Viktorie, na třetím místě je jméno Anna. „Jméno Anna přitom patřilo mezi deset nejoblíbenějších dívčích jmen i v polovině minulého století a na výsluní se postupně vrací od 90. let," řekl Rojíček.