Rodičovská se zvýší z 300.000 na 350.000 Kč u dětí, které se od ledna narodí

Rodiče dětí, které se narodí od 1. ledna, budou pobírat vyšší rodičovskou. Místo nynějších celkem 300.000 korun budou moci čerpat o 50.000 korun víc. U vícerčat se pak částka v příštím roce zvedne o 75.000 korun na celkových 525.000 korun. Vyplácení dávky se zkrátí z maximálně čtyř let na nejvýše tři roky. Upravuje to novela, která začne platit na Nový rok. Za pobyt dítěte do tří let v dětské skupině, na jehož místo přispívá stát, mohou rodiče od ledna platit více než letos. Vláda kvůli růstu nákladů na provoz rozhodla o navýšení stropu u měsíční úhrady ze 4720 na 5060 korun.

Měsíčně úřady práce vyplácejí kolem 270.000 rodičovských. Čím vyšší měsíční příspěvek lidé pobírají, tím rychleji celý obnos vyberou. V průměru si nechávají vyplácet 9400 korun na měsíc.