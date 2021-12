Rodina i veřejnost se rozloučili s publicistou a disidentem Petrem Uhlem

Lidé se ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích rozloučili s novinářem a bývalým disidentem Petrem Uhlem. Zemřel 1. prosince ve věku 80 let. Pro poslední rozloučení Uhlova rodina symbolicky vybrala Den lidských práv. Na obřad vedle rodiny přišli jeho známí z disentu i kolegové z pozdějších let. Dorazila například bývalá disidentka Dana Němcová nebo ombudsman Stanislav Křeček, smuteční věnec zaslal prezident Miloš Zeman, ministerstvo kultury, francouzské či slovenské velvyslanectví, polský Senát a další instituce z Česka i zahraničí.

Petr Uhl společně se svou ženou, pozdější ombudsmankou Annou Šabatovou, patřil k nejvýraznějším postavám československého disentu. Stál u zrodu Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Kvůli svému přesvědčení strávil za normalizace devět let ve vězení. Po listopadové revoluci se zapojil do práce v Občanském fóru, za které byl v roce 1990 zvolen poslancem Federálního shromáždění. Začátkem 90. let vedl Československou tiskovou kancelář, řadu let působil jako komentátor deníku Právo. V 90. letech byl členem Občanského hnutí, mezi roky 2002 a 2007 působil ve Straně zelených. Za sociálnědemokratického kabinetu Miloše Zemana se stal vládním zmocněncem pro lidská práva. Uhl se nikdy netajil svými levicovými postoji a zastával názory, které nebyly vždy populární.