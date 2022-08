Rodiny mohou ode dneška žádat o 5000 Kč na dítě on-line či v Czech Pointech

Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého mohou oficiálně ode dneška začít žádat o příspěvek 5000 korun na dítě. Žádosti je možné podávat on-line přes aplikaci na webu ministerstva práce, nebo osobně v Czech Pointech na radnicích či v krajských úřadech. Vedení ministerstva práce očekává, že hlavní nápor žadatelů bude v prvních deseti dnech. Po zpracování a kontrole by tak podle náměstka ministerstva práce pro informační technologie Karla Trpkoše úřady práce mohly peníze začít posílat koncem měsíce. O dávku nemusí žádat domácnosti s přídavky na děti, dostávají ji automaticky.

Jednorázovou podporou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Podle zákona je příspěvek pro rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého. Poskytne se na potomka, kterému 1. srpna nebylo ještě 18 let. Stát peníze vyplatí i na děti, které se do konce roku teprve narodí. Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Dostat by ji mohlo asi 1,6 milionu dětí.