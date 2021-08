Rohlik Group vstoupila na německý trh, začíná v Mnichově, v zimě přidá Frankfurt

On-line prodejce potravin Rohlik Group vstoupil na německý trh. Pod značkou Knuspr.de začal objednávky rozvážet v Mnichově, v zimě bude dostupný zákazníkům také ve Frankfurtu. Příští rok se chystá službu rozšířit na Dortmund, Hamburk nebo Kolín nad Rýnem. Německo je čtvrtou zemí, kde společnost Rohlík rozváží. Kromě České republiky působí také v Maďarsku a v Rakousku.

"Našim cílem je do tří let dodávat potraviny přibližně 30 milionům zákazníků a ve střednědobém horizontu se stát jedničkou v oblasti on-line dodávek potravin v Německu," uvedl Erich Čomor, který vede Knuspr.de. Rohlik Group podle svého zakladatele a výkonného ředitele Tomáše Čupra se v blízké budoucnosti plánuje rozšířit také do Rumunska, Itálie, Francie a Španělska. K rychlejší expanzi přispívají investice, které společnost letos získala.