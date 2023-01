Romský památník v Letech na Písecku bude stát téměř 100 milionů Kč

Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v areálu bývalého vepřína v Letech na Písecku bude stavebně hotový za rok. Postaví ho firma Protom Strakonice, uspěla ve výběrovém řízení s cenou 98,6 milionu Kč. Památník bude v místě, kde byl za druhé světové války romský pracovní tábor. V únoru by měl být známý vítěz soutěže na podobu vnitřní a venkovní expozice památníku. Novinářům to dnes řekli zástupci Muzea romské kultury, které se o areál stará. Památník by muzeum chtělo otevřít v roce 2024. Finance na venkovní expozici přislíbila muzeu německá vláda.

"Památník musí také vzdělávat a informovat o tom, co je součástí českých dějin 20. století. O tom, co a jak se zde Romům a Sintům přihodilo, jaké to mělo kořeny a souvislosti, co se dělo dál. A také je třeba podnítit diskusi k tematice lidských práv i zlepšení vzájemného soužití. Věřím, že sny Romů, které byly dlouho jen v jejich hlavách, se naplní," řekla ke stavbě památníku a jeho symbolice ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová.