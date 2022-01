Roste počet zdravotníků nakažených koronavirem

V Česku je přes dva a půl tisíce zdravotníků nakažených koronavirem, tedy zhruba o 500 víc než před týdnem. Ministerstvo zdravotnictví počítá s tím, že infikovaných bude kvůli nakažlivější variantě omikron dál přibývat. Pokud bude ohrožená péče v nemocnicích, mohli by zdravotníci jít do práce i s pozitivním antigenním testem. Vláda v pátek pro zdravotníky a pracovníky v sociálních službách schválila takzvanou pracovní karanténu. To kritizují hejtmani z hnutí ANO. Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) ČTK řekl, že očekává, že se o této záležitosti bude mluvit i na úterní pravidelné schůzce hejtmanů s členy vlády. S pracovní karanténou nesouhlasí ani předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Podle ní je riziková pro pacienty i zdravotníky. Žitníková by místo pracovní karantény zavedla třeba pandemická opatření z minulosti. Zmínila například výpomoc ambulantních specialistů.