Roušky a lockdowny oslabily lidem imunitu, proti chřipce radí lékaři očkovat

Nošení roušek a lockdowny kvůli epidemii covidu-19 lidem oslabily imunitu proti ostatním respiračním infekcím, nesetkávali se s nimi tak často jako dříve. Letos se prakticky neprojevila chřipková epidemie, není ale jasné, jak bude vypadat příští rok. Odborníci radí, aby se nechali očkovat už lidé nad 50 let, malé děti nebo těhotné ženy. Uvedli to na tiskové konferenci k očkování proti chřipce odborníci. Chronicky nemocní a lidé nad 65 let mají vakcínu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

"Už zhruba dva týdny zaznamenávají lékaři vyšší počet akutních respiračních infekcí. Nemocnost je vyšší než v posledních pěti nebo šesti sezónách. Ale dá se ještě hovořit o běžné nemocnosti," řekl na dotaz ČTK vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl. Za hlavní důvody považuje návrat dětí do škol a chladnější počasí se začínajícím podzimem.