Rozpočet českého předsednictví EU bude o 200 milionů vyšší. Schválila to vláda

Vláda navýšila rozpočet českého předsednictví Evropské unie o 200 milionů na 1 miliardu 400 miliónů korun. Česko bude unii předsedat v druhé polovině příštího rok. Původní rozpočet by zřejmě byl v některých položkách nedostatečný. Vyplývá to ze zprávy o přípravách předsednictví, kterou vláda projednávala. Podle materiálu by se měl taky zhruba o 30 míst navýšit počet lidí, kteří budou na předsednictví pracovat. Navýšení rozpočtu požadovalo hlavně ministerstvo zahraničí a úřad vlády. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dřív možnost navýšení rozpočtu odmítal. Kvůli přípravě předsednictví vládu v červnu kritizovali někteří ekonomové a investoři. Plánovaná částka totiž byla podle nich příliš nízká.