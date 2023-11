Rozsvícením vánočních stromů v centru města začal festival Brněnské Vánoce

Rozsvícením tří vánočních stromů v centru města začal festival Brněnské Vánoce. Adventní trhy na čtyřech náměstích a jednom nádvoří nabízí 200 stánků s jídlem, pitím i řemeslnými výrobky. Potrvají do 23. prosince. Hlavní novinkou je oválné kluziště na Moravském náměstí, provoz by mělo zahájit 1. prosince. ČTK to řekla Kateřina Kubíková z radnice části Brno-střed, která pořádá advent na Zelném trhu a Moravském náměstí.

Brněnské vánoční trhy doplní kulturní program. Návštěvníky čeká folklor, folk, country, jazz, swing, pop, rock i vánoční písně. Letošní novinkou jsou Gourmet Vánoce. Na nádvoří Staré radnice otevřelo stánek devět gastronomických podniků, ať už restaurací, bister, cukráren, kaváren či vinoték. Vedle nich vznikla Vánoční vesnička s aktivitami pro děti, kde jsou stánky dětské velikosti. Dalšími zajímavostmi je Architektonický betlém v Domě pánů z Kunštátu nebo světelná instalace Vánoce na Draka na Staré radnici. Turistické informační centrum odhaduje, že během čtyř týdnů přijede do Brna na trhy zhruba 1,5 milionu lidí.