Ruská letadla nesmějí od půlnoci na neděli létat přes český vzdušný prostor

Česká republika se rozhodla od půlnoci na neděli úplně uzavřít vzdušný prostor aerolinkám z Ruska. Dosud směla letadla nad územím Česka přelétat, řekl České televizi ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Stupňujeme opatření proti ruské agresi na Ukrajině. S platností od půlnoci uzavíráme pro všechna letadla ruských dopravců vzdušný prostor nad Českem,“ uvedlo ministerstvo dopravy na Twitteru. Česko tak podle resortu navazuje na páteční rozhodnutí, kterým zakázalo ruským leteckým společnostem přistávat a vzlétat z českého území a na rozhodnutí z půlky týdne, kdy se přestali povolovat ruské nepravidelné lety do České republiky. Zároveň Rusko v sobotu uzavřelo jako odvetu za předchozí kroky vzdušný prostor pro letecké dopravce z České republiky, Polska a Bulharska.

České aerolinie proto pozastavily pravidelnou linku z Prahy do Moskvy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí koncernu Smartwings Vladimíra Dufková. Aerolinky podle ní pozastavují lety na této trase zatím do 6. března.