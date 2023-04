Ruský imperialismus ohrožuje bezpečnost Česka, řekl v rozhovoru Lipavský

Ruský imperialismus musí být vymýcen, protože ohrožuje bezpečnost Česka, řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský ruskému nezávislému listu Novaja Gazeta Evropa, který kvůli tlaku z Kremlu působí z lotyšského exilu. "Ukrajinci se rozhodli, že chtějí být součástí (západní) společnosti, a jsem připraven jim pomoci bránit jejich zemi před ruským imperialismem," uvedl šéf české diplomacie v rozhovoru.

Svoboda a suverenita Ukrajiny je podle Lipavského úzce spojena se svobodou Česka. "Jen poslouchejte, co každý den v televizi vysílá ruská propaganda, (moderátor Dmitrij) Kiseljov a další! Mluví o útocích na západní města, o vyslání raket na Washington. Je to vtip, nebo to myslí vážně?" uvedl Lipavský a poznamenal, že ruská propaganda léta podobně hovořila o Ukrajině. "A teď vidíme, jak každý den padají bomby na ukrajinská města," dodal ministr.

Ukrajina, která se ruské vojenské agresi brání už 14 měsíců, se podle něj nikdy nevzdá a zvítězí. "Ale kdyby padla, kdo by byl dalším cílem? Podívejte se na mapu. Takže posílám jasný vzkaz: nemáme zájem, aby nám vládla Moskva," prohlásil šéf české diplomacie. V rozhovoru vysvětloval zákaz vstupu ruských turistů na území Česka, který vláda zavedla loni v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. "Nelze shodit bomby na Ukrajinu a potom jet na dovolenou. Takové chování je pro Česko nepřijatelné," uvedl Lipavský. Přitom poznamenal, že ČR má program pomoci ruské opozici a je bezpečným útočištěm pro nezávislé novináře, akademiky a další členy ruské společnosti.