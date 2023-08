Ruský sod potvrdil 22 let vězení pro novináře Safronova za údajnou spolupráci s českou rozvědkou

Ruský nejvyšší soud podle agentury TASS potvrdil platnosti rozsudku, kterým loni v září prvoinstanční soud odsoudil novináře Ivana Safronova na 22 let odnětí svobody za vlastizradu - prokuratura ho obvinila ze spolupráce s českou rozvědkou. Safronova v červenci 2020 zatkla tajná služba FSB. Novinář deníků Komersant a Vedomosti podle ní od roku 2012 spolupracoval s českou rozvědkou. Té předával tajné informace o dodávkách ruských zbraní postsovětským státům, na Blízký východ, do Afriky a na Balkán. Moskevský soud za to novináře Safronova v září odsoudil k vězení v trestanecké kolonii na Sibiři a pokutě v přepočtu zhruba 204 tisíc korun. V prosinci odvolací soud tento rozsudek potvrdil. Safronov jakoukoliv vinu dlouhodobě popírá. Obvinění jsou podle něj snahou ruských tajných služeb vytvářet falešné špiony, protože ty skutečné je těžké dopadnout.